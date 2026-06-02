Abren las inscripciones para interinatos y suplencias docentes del ciclo lectivo 2027

Desde este 2 y hasta el 30 de junio permanecerá abierta la inscripción para aspirantes a interinatos y suplencias correspondientes al ciclo lectivo 2027 en el Nivel Inicial, Primario, Modalidades y Gabinetes.

Los docentes que ya cuentan con legajo podrán realizar el trámite de manera virtual a través de la plataforma habilitada para tal fin, completando los pasos indicados en el instructivo correspondiente. Las autoridades informaron que no se recibirán formularios impresos.

Inscripción online: https://inscripcionjunta.tierradelfuego.edu.ar⁠�

Por otra parte, quienes se inscriban por primera vez deberán efectuar la apertura de legajo de forma presencial en la sede correspondiente a su ciudad. Para ello, deberán presentar la documentación requerida en formato papel, acompañada del formulario de inscripción por duplicado.

Además, se dispondrán espacios de asesoramiento y acceso a conectividad para facilitar el proceso de inscripción en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, donde los interesados podrán recibir asistencia durante los horarios establecidos.

Más información y novedades: https://junta.tierradelfuego.edu.ar/novedades_provinciales.htm⁠�

La convocatoria permanecerá vigente hasta el 30 de junio y está destinada a quienes deseen integrar los listados de aspirantes para desempeñarse durante el ciclo lectivo 202