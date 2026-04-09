Vuelven las orquestas y coros para niñas, niños y jóvenes

El Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles retoma sus actividades con una propuesta que apuesta a la inclusión, el aprendizaje y el encuentro a través de la música.

La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre estudiantes, familias y escuelas, generando espacios donde el arte se convierte en una herramienta clave para el desarrollo educativo y personal.

En esta nueva etapa, las actividades comienzan en las ciudades de Río Grande y Ushuaia, con propuestas abiertas a niñas, niños y jóvenes, tengan o no conocimientos previos.

Además de aprender técnicas musicales, quienes participen podrán explorar distintos ritmos, desarrollar habilidades artísticas y compartir experiencias colectivas enriquecedoras.

En Río Grande, el Coro Infantil “Akainik” está destinado a chicos de entre 6 y 11 años, con encuentros semanales en la Escuela Provincial N°32 “Iyu”. Por su parte, la Big Band “Fuego Jazz” convoca a niñas, niños y jóvenes en el Colegio Provincial “Alicia Moreau de Justo”, ofreciendo un espacio dinámico para la práctica instrumental y el trabajo en conjunto.

En Ushuaia, el Coro Infantil “Voces en el Viento” iniciará sus actividades el 13 de abril en el gimnasio de la Escuela Provincial N°15, con una propuesta pensada para los más pequeños que deseen iniciarse en el canto coral.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera online a través del siguiente formulario:

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También es posible anotarse de forma presencial en las sedes, en los días y horarios establecidos. La invitación está abierta a toda la comunidad para sumarse a esta experiencia donde la música une, enseña y transforma.