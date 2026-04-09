Vuelven las orquestas y coros para niñas, niños y jóvenes

El Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles retoma sus actividades con una propuesta que apuesta a la inclusión, el aprendizaje y el encuentro a través de la música.

La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre estudiantes, familias y escuelas, generando espacios donde el arte se convierte en una herramienta clave para el desarrollo educativo y personal.

En esta nueva etapa, las actividades comienzan en las ciudades de Río Grande y Ushuaia, con propuestas abiertas a niñas, niños y jóvenes, tengan o no conocimientos previos.

Además de aprender técnicas musicales, quienes participen podrán explorar distintos ritmos, desarrollar habilidades artísticas y compartir experiencias colectivas enriquecedoras.

En Río Grande, el Coro Infantil “Akainik” está destinado a chicos de entre 6 y 11 años, con encuentros semanales en la Escuela Provincial N°32 “Iyu”. Por su parte, la Big Band “Fuego Jazz” convoca a niñas, niños y jóvenes en el Colegio Provincial “Alicia Moreau de Justo”, ofreciendo un espacio dinámico para la práctica instrumental y el trabajo en conjunto.

Mira también  Cronograma de vacunación establecido para la semana del 25 al 29 de octubre en toda la provincia.

En Ushuaia, el Coro Infantil “Voces en el Viento” iniciará sus actividades el 13 de abril en el gimnasio de la Escuela Provincial N°15, con una propuesta pensada para los más pequeños que deseen iniciarse en el canto coral.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera online a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/ddEU6nv2yd1taeY19⁠�

También es posible anotarse de forma presencial en las sedes, en los días y horarios establecidos. La invitación está abierta a toda la comunidad para sumarse a esta experiencia donde la música une, enseña y transforma.

Artículos relacionadosMás del autor