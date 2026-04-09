Red de acompañamiento para estudiantes riograndenses fuera de la provincia

Autoridades locales mantuvieron un encuentro con integrantes de la Fundación Volver a Casa, una organización conformada por familias de jóvenes de Río Grande que cursan sus estudios superiores en distintas ciudades del país.

Durante la reunión se compartieron experiencias y se abordó el trabajo que la Fundación lleva adelante para acompañar a las y los estudiantes en una etapa clave de sus vidas. Además, se puso en valor el rol de espacios como la Casa de Jóvenes de Córdoba y la Casa de Jóvenes de La Plata, que funcionan como puntos de referencia y contención para quienes se encuentran lejos de su hogar.

En este contexto, se destacó el compromiso de las familias que integran la organización, así como la importancia de fortalecer redes de apoyo que permitan sostener y acompañar a las y los jóvenes riograndenses en su trayectoria educativa.

Asimismo, se reafirmó la intención de continuar generando vínculos de trabajo con instituciones y organizaciones comprometidas con el bienestar estudiantil, entendiendo que el acompañamiento durante la formación académica resulta fundamental tanto para el desarrollo individual como para el crecimiento colectivo de la comunidad.