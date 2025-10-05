UOCRA y entidades de la construcción cierran nuevo acuerdo salarial para trabajadores del sector

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) alcanzó un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), vigente hasta el 31 de octubre de 2025.

El acuerdo establece aumentos salariales acumulativos y sumas extraordinarias no remunerativas, beneficiando a los trabajadores comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10.

Detalles de los aumentos salariales:

Septiembre: incremento del 1,3% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto de 2025.

Octubre: incremento del 1,2% sobre los sueldos de septiembre.

Suma extraordinaria no remunerativa (zona A, quincenal):

Oficial especializado: $74.200

Oficial: $71.000

Medio oficial: $64.900

Ayudante: $61.800

Sereno: $61.800

Nuevos salarios básicos por categoría (zona A, octubre 2025):

Oficial especializado: $5.128

Oficial: $4.387

Medio oficial: $4.054

Ayudante: $3.731

Sereno: $677.895 mensuales

Las diferencias según zona geográfica buscan compensar condiciones climáticas y de vida particulares. Por ejemplo, en la zona C Austral (Tierra del Fuego) los montos por hora para octubre de 2025 son superiores.

Además, se conformará una Comisión Especial de Seguimiento que se reunirá el 20 de octubre de 2025 para analizar la evolución de las variables económicas y evaluar posibles nuevos ajustes.

Este acuerdo refleja un gesto de sintonía con la pauta del Gobierno, similar al alcanzado por otros sindicatos del país, reafirmando el compromiso de la UOCRA con la mejora continua de las condiciones de trabajo del sector de la construcción.