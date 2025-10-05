UOCRA y entidades de la construcción cierran nuevo acuerdo salarial para trabajadores del sector

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) alcanzó un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), vigente hasta el 31 de octubre de 2025.
El acuerdo establece aumentos salariales acumulativos y sumas extraordinarias no remunerativas, beneficiando a los trabajadores comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10.
Detalles de los aumentos salariales:
Septiembre: incremento del 1,3% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto de 2025.
Octubre: incremento del 1,2% sobre los sueldos de septiembre.
Suma extraordinaria no remunerativa (zona A, quincenal):
Oficial especializado: $74.200
Oficial: $71.000
Medio oficial: $64.900
Ayudante: $61.800
Sereno: $61.800
Nuevos salarios básicos por categoría (zona A, octubre 2025):
Oficial especializado: $5.128
Oficial: $4.387
Medio oficial: $4.054
Ayudante: $3.731
Sereno: $677.895 mensuales
Las diferencias según zona geográfica buscan compensar condiciones climáticas y de vida particulares. Por ejemplo, en la zona C Austral (Tierra del Fuego) los montos por hora para octubre de 2025 son superiores.
Además, se conformará una Comisión Especial de Seguimiento que se reunirá el 20 de octubre de 2025 para analizar la evolución de las variables económicas y evaluar posibles nuevos ajustes.
Este acuerdo refleja un gesto de sintonía con la pauta del Gobierno, similar al alcanzado por otros sindicatos del país, reafirmando el compromiso de la UOCRA con la mejora continua de las condiciones de trabajo del sector de la construcción.