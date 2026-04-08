Suben las asignaciones y jubilaciones en abril con actualización por inflación

Durante el mes de abril se aplicará un incremento del 2,90% en las asignaciones universales y familiares, en el marco de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero.

El titular de la ANSES Tierra del Fuego, Mariano de Lucca, destacó que esta actualización busca acompañar el impacto de la inflación en los ingresos de las familias y los sectores más vulnerables.

Con esta actualización, la Asignación Universal por Hijo se eleva a $136.666 por cada beneficiario. En tanto, la Asignación Familiar alcanzará los $68.341 por hijo para quienes se encuentran dentro del primer rango de ingresos.

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La misma suba también impacta en jubilaciones y pensiones, que recibirán el mismo porcentaje de aumento mensual.

Por otra parte, se confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a titulares de haberes mínimos, Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

De esta manera, quienes perciban el haber mínimo alcanzarán en abril un ingreso total de $450.319,31.

Para conocer más detalles sobre estas actualizaciones y los cronogramas de pago, se puede consultar el sitio oficial de ANSES.

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