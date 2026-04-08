Los clásicos vuelven a escena en una nueva edición imperdible

La pasión por los autos antiguos tendrá su gran punto de encuentro con la llegada de la 4ª Expo Autos Clásicos, un evento que reunirá a los mejores vehículos de colección de Tierra del Fuego en un solo lugar. La propuesta promete ser un verdadero viaje en el tiempo para fanáticos y familias, con unidades que marcaron época y conservan todo su encanto original.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán disfrutar no solo de la exhibición de autos clásicos, sino también de distintas actividades pensadas para todo público. Habrá stands, sorteos, servicio de buffet y el tradicional autojumble, donde se podrán encontrar piezas, accesorios y artículos vinculados al mundo automotor.

La expo se llevará a cabo en el gimnasio del Colegio Don Bosco, los días sábado 18 y domingo 19 de abril, en el horario de 11 a 21:30. Como entrada, se solicita la colaboración con un alimento no perecedero, sumando así un gesto solidario a esta propuesta que combina historia, cultura y comunidad.

Una oportunidad ideal para disfrutar, aprender y compartir la pasión por los fierros en un ambiente único.