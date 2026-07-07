Cronograma de entrega de módulos alimentarios para beneficiarios del programa Bienestar

Se dio a conocer el cronograma de entrega de módulos alimentarios destinados a las personas que forman parte del programa Bienestar. Para retirar la asistencia será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

En Río Grande, la distribución se realizará en tres jornadas. El 15 de julio, de 10:00 a 15:30, la entrega será en la Casa del Deporte, ubicada en la intersección de Señora de Itatí y Las Azucenas, en Margen Sur. El 16 de julio, en el mismo horario, continuará en el Gimnasio Muriel, sobre avenida San Martín 2562, para vecinos de Chacra IV y sectores cercanos.

Finalmente, el 17 de julio, de 10:00 a 15:30, la entrega se llevará a cabo en la Dirección de Abastecimiento Social, en Estrada 770, destinada a residentes de Chacra XI, Chacra XIII y zonas aledañas.

En Tolhuin, la entrega está prevista para el 21 de julio, de 10:00 a 16:00, en la Oficina de Adulto Mayor, ubicada en Santiago Rupatini 655, y también en la Casa del Deporte, en Seriot 321.

Por su parte, en Ushuaia, los módulos podrán retirarse el 25 de julio, entre las 10:00 y las 16:00, en el gimnasio de la Escuela N.º 16, situado en Antonio Isorna 690.

Se recuerda a los beneficiarios asistir el día y horario correspondiente con su DNI para poder acceder a la entrega.