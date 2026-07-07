Osef avanza con el proyecto de una sede propia y una farmacia en Tolhuin

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) dio un nuevo paso en el proyecto para contar con una sede propia y una farmacia en la ciudad de Tolhuin. La iniciativa fue abordada durante una reunión de trabajo entre las autoridades de la institución y concejales de la localidad, donde también se analizaron alternativas para resolver compromisos financieros pendientes.

Durante el encuentro se ratificó que los terrenos involucrados estarán destinados a la construcción de una delegación de OSEF junto a una farmacia institucional. El objetivo es mejorar la atención de los afiliados, facilitar el acceso a medicamentos y ampliar la cobertura de servicios en la zona centro de la provincia.

En ese marco, también se evaluó la posibilidad de avanzar en un esquema de compensación de deudas mediante la ejecución de obras. No obstante, desde el Directorio de la obra social señalaron que cualquier acuerdo deberá ser suscripto y ratificado por las partes involucradas para garantizar su validez jurídica.

Las autoridades de OSEF aseguraron además que el desarrollo de este proyecto no afectará el funcionamiento de la institución ni la prestación de servicios médicos o la provisión de medicamentos. Explicaron que la optimización de recursos, a través de la revisión de contratos y procesos de compra, permite sostener este tipo de iniciativas.

El presidente de OSEF, Gustavo García, destacó el trabajo conjunto del Directorio y remarcó que el principal objetivo es impulsar acciones que beneficien a los afiliados y fortalezcan el patrimonio de la obra social. Asimismo, indicó que la concreción del convenio dependerá del cumplimiento de las condiciones acordadas entre las partes.

Por su parte, el director por el sector Pasivo, Horacio Gallegos, valoró el diálogo mantenido con los concejales y sostuvo que la futura sede y la farmacia representan una mejora significativa para los vecinos de Tolhuin, al acercar servicios esenciales y fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad.