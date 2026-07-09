Wanchese Argentina estudia oportunidades para desarrollar proyectos acuícolas en Tierra del Fuego

La firma Wanchese Argentina comenzó a analizar la posibilidad de impulsar un proyecto de acuicultura en Tierra del Fuego, una iniciativa que por el momento se encuentra en una etapa de evaluación y sin definiciones sobre inversiones concretas.

El interés de la empresa está centrado en conocer las características naturales que ofrece la provincia para el desarrollo de este tipo de actividad, considerada una alternativa para diversificar la producción vinculada al mar.

Durante las primeras recorridas técnicas, representantes de la compañía visitaron distintos sectores costeros con el objetivo de recopilar información sobre las condiciones ambientales, la calidad de las aguas y otros aspectos necesarios para determinar la viabilidad del proyecto.

La iniciativa forma parte de un proceso de análisis que contempla estudios especializados antes de avanzar con cualquier propuesta formal. En esta instancia no existe una decisión definitiva sobre la puesta en marcha de un emprendimiento.

Uno de los aspectos centrales del estudio es el cumplimiento de la normativa vigente, que establece exigencias ambientales para el desarrollo de la acuicultura y fija límites para determinadas especies.

La empresa pertenece al grupo internacional Cooke, reconocido por su experiencia en la industria pesquera y acuícola, con operaciones en distintos mercados y una amplia trayectoria en la producción de alimentos de origen marino.

El potencial de Tierra del Fuego para este tipo de actividades ha despertado interés en diferentes compañías debido a las condiciones que presentan sus aguas y al valor estratégico de sus recursos naturales.

Los estudios que se llevan adelante permitirán determinar qué especies podrían cultivarse y cuáles serían las alternativas más adecuadas para desarrollar una producción sustentable y compatible con el entorno.

Cualquier avance dependerá de los resultados que arrojen las evaluaciones técnicas, ambientales y económicas, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la legislación vigente.

Por el momento, el proyecto continúa en una fase exploratoria y de planificación. Una vez concluidos los análisis, la empresa definirá si existen las condiciones necesarias para avanzar con una inversión en Tierra del Fuego.