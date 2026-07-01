Chacra VIII tendrá red eléctrica y alumbrado público tras la firma del contrato de obra

Después de más de una década de espera por parte de los vecinos, comenzó a tomar forma una de las obras de infraestructura más importantes para el barrio Chacra VIII de Río Grande. Este miércoles se firmó el contrato que permitirá ejecutar la red eléctrica y el sistema de alumbrado público en ese sector de la ciudad.

La iniciativa demandará una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, financiados a través del Consejo Federal de Energía, y tendrá un plazo de ejecución de 240 días corridos. La empresa Proalsa S.A. será la encargada de llevar adelante los trabajos.

El proyecto contempla la construcción de una red integral de distribución en baja y media tensión, incluyendo el tendido de líneas eléctricas, la instalación de estructuras de hormigón, centros de transformación y tableros de comando, además del equipamiento necesario para garantizar un servicio estable y seguro.

Uno de los aspectos más destacados de la obra será la colocación de 160 luminarias para el alumbrado público, una mejora que contribuirá a reforzar la seguridad y la circulación en las calles del barrio durante la noche.

La ejecución de esta infraestructura permitirá brindar una solución definitiva a unas 400 familias que desde hace más de diez años esperan contar con el servicio eléctrico formal. La falta de estas obras se originó por el incumplimiento de la empresa urbanizadora responsable del desarrollo del sector.

Además del beneficio para los residentes de Chacra VIII, la nueva red incrementará la capacidad del sistema eléctrico y favorecerá el abastecimiento en barrios cercanos, acompañando el crecimiento urbano registrado en esa zona de Río Grande.

Durante el acto de firma del contrato estuvieron presentes autoridades, representantes de la empresa adjudicataria, integrantes de la Cooperativa Eléctrica y vecinos del barrio, quienes siguieron de cerca un paso considerado clave para el inicio de la obra.

La red eléctrica se sumará a otras intervenciones de infraestructura que ya se ejecutan en Chacra VIII, entre ellas las vinculadas a los servicios de agua y cloacas, con el objetivo de completar las obras básicas que el barrio necesita desde hace años.

Con el inicio de los trabajos previsto para las próximas semanas, las familias del sector esperan que esta vez el proyecto avance según los plazos establecidos y permita saldar una deuda histórica en materia de servicios esenciales e infraestructura urbana.