ARCA amplía la obligación de facturar: desde el 1 de julio alcanza a directores de empresas, abogados y peritos

A partir del 1 de julio entrará en vigencia una nueva etapa del régimen de facturación electrónica impulsado por ARCA, que incorporará a nuevos contribuyentes obligados a emitir comprobantes por los ingresos que perciban. La medida forma parte del proceso de modernización del sistema tributario y busca que el organismo cuente con información más completa para la liquidación simplificada del Impuesto a las Ganancias.

Entre los principales alcanzados por la normativa se encuentran los directores de sociedades, socios gerentes de SRL, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, fideicomisarios, abogados, peritos y otros profesionales que cobran honorarios por vía judicial. Hasta ahora, varios de estos casos contaban con excepciones que dejaban fuera la obligación de emitir factura electrónica.

En el caso de los directores y administradores de empresas, la factura deberá emitirse cuando los honorarios hayan sido asignados de manera individual mediante el acta correspondiente de la asamblea o del órgano competente, disponiendo de un plazo de diez días corridos para realizar la emisión del comprobante.

Por su parte, los abogados, peritos y demás auxiliares de la Justicia deberán emitir una factura electrónica cada vez que perciban honorarios regulados judicialmente, eliminándose la excepción que regía hasta el momento.

Con esta modificación, ARCA busca ampliar el universo de operaciones registradas electrónicamente, mejorar los controles fiscales y facilitar la confección de las declaraciones juradas mediante sistemas con información precargada.