Acuerdo para facilitar el acceso al gas natural mediante un nuevo sistema de financiamiento

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) y la empresa Camuzzi Gas del Sur avanzaron en un convenio que busca simplificar el acceso al financiamiento para las instalaciones internas de gas natural en viviendas de Tierra del Fuego.

La iniciativa permitirá que, una vez habilitado el mecanismo correspondiente, las cuotas de los créditos otorgados para realizar las conexiones internas de gas puedan abonarse junto con la factura mensual del servicio.

Con este esquema, Camuzzi actuará como agente de cobro de las cuotas, mientras que el Banco de Tierra del Fuego continuará siendo el responsable de evaluar, otorgar y administrar los préstamos destinados a este fin.

El objetivo es facilitar el pago de los créditos mediante un sistema más práctico para los usuarios, reduciendo trámites y promoviendo que más familias puedan acceder a una conexión segura a la red de gas natural.

Las autoridades de ambas instituciones coincidieron en que esta herramienta representa un paso importante para ampliar el acceso a un servicio esencial, especialmente en una provincia donde las bajas temperaturas hacen indispensable contar con sistemas de calefacción eficientes.

La propuesta también busca fomentar el reemplazo gradual de otras fuentes de energía utilizadas en los hogares, como el gas licuado de petróleo (GLP), la leña y los combustibles líquidos, alternativas que suelen resultar más costosas y, en algunos casos, presentar mayores riesgos para la seguridad.

En una primera etapa, la línea crediticia estará orientada a un grupo específico de beneficiarios que podrán utilizar los fondos para ejecutar nuevas instalaciones, realizar adecuaciones o reconvertir sistemas internos de gas en sus viviendas.

No obstante, la implementación del cobro de las cuotas a través de la factura del servicio aún deberá contar con la autorización del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). Hasta que esa aprobación sea otorgada, el pago de los créditos continuará realizándose directamente a través del BTF.

Desde la entidad bancaria destacaron que este mecanismo representa una modalidad innovadora dentro del sistema financiero argentino y señalaron que permitirá brindar una alternativa más cómoda para quienes accedan a este tipo de financiamiento.

Con esta iniciativa se busca ampliar las posibilidades de acceso al gas natural, promoviendo mejoras en la infraestructura domiciliaria y contribuyendo a que más familias fueguinas puedan contar con un servicio más seguro, eficiente y adaptado a las necesidades de la región.