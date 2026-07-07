Convocan a artistas fueguinos a participar de una muestra en el Museo del Fin del Mundo

El Museo del Fin del Mundo abrió la convocatoria para que artistas de Tierra del Fuego presenten proyectos y formen parte de la «Muestra de Artistas», cuya inscripción permanecerá habilitada del 6 al 30 de julio.

La propuesta busca brindar un espacio de exhibición y difusión para producciones de creadores locales, tanto emergentes como con trayectoria, a través de un ciclo de exposiciones que se desarrollará entre julio de 2026 y julio de 2027.

La convocatoria está dirigida a artistas individuales y colectivos mayores de 18 años, argentinos o extranjeros con residencia o vínculo con la provincia. Las obras deberán ser originales, de autoría propia, estar finalizadas y contar con un sistema de soporte adecuado para su montaje.

La participación es gratuita. Quienes deseen postularse deberán completar un formulario en línea con sus datos personales, la descripción técnica de las obras y el material fotográfico correspondiente.

Las bases y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en http://bit.ly/3R4sg86.

Las muestras se realizarán en la sede del Museo del Fin del Mundo – Antigua Casa de Gobierno, ubicada en avenida Maipú 465 de Ushuaia