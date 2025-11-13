Río Grande celebró los 150 años de la presencia Salesiana en la Argentina

Con emotivas celebraciones religiosas y expresiones artísticas locales, la comunidad riograndense acompañó el homenaje a la obra salesiana que marcó la historia educativa y cultural de nuestro país. El Municipio de Río Grande acompañó las actividades conmemorativas por los 150 años de la llegada de los Salesianos a la Argentina, que se desarrollaron durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad.

Las jornadas fueron organizadas junto a la Misión Salesiana, el Instituto Salesiano de Estudios Superiores Padre Miguel Bonuccelli (ISES) y las empresas TotalEnergies, Wintershall Dea Argentina S.A. y Pan American Energy, con el objetivo de rendir homenaje a la presencia y el legado de la obra salesiana en la educación, la cultura y la vida cotidiana de las y los riograndenses.

El sábado 8 de noviembre, la celebración comenzó con la Misa Central en el atrio del Santuario de María Auxiliadora de la Misión Salesiana, un encuentro de fe que reunió a la comunidad en torno al espíritu salesiano.

Posteriormente, la Orquesta Municipal Kayén ofreció un repertorio especial en el marco de la representación de la Misa Criolla, junto al Coro Kaupén (ISES) —dirigido por Juanjo Ruano—, el Grupo Coreográfico Atahualpa, bajo la dirección de Cora Leguina, y el Ballet Flor de Ceibo, dirigido por Anahí Estrada.

La presentación contó con una puesta en escena de grandes magnitudes, con más de 100 artistas en escena, entre músicos, coreógrafos, bailarines y cantantes, que brindaron al público una experiencia única, llena de emoción y talento. Esta propuesta combinó arte, danza y música en homenaje a la obra de Don Bosco y su legado en nuestro país.

El domingo 9, las actividades se trasladaron al Templo Don Bosco (Fagnano y Alberdi), donde se presentó la versión musical de la Misa Criolla, destacando las interpretaciones instrumentales y vocales de artistas de la ciudad en una jornada que conjugó arte, fe y tradición.

A través de esta conmemoración, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con la identidad y la historia local, acompañando a las instituciones que, como la Misión Salesiana, han contribuido al desarrollo educativo, cultural y social de nuestra comunidad a lo largo de los años.