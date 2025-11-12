“Salud Más Cerca”: continúa trabajando en promoción y prevención de la salud en comedores escolares

El dispositivo “Salud Más Cerca” continúa recorriendo los comedores de Río Grande con el propósito de acercar el sistema de salud a cada comunidad, fortaleciendo las acciones de promoción y prevención que garantizan el bienestar integral de las vecinas y vecinos.

Durante cada visita, los equipos del Ministerio de Salud desarrollan múltiples acciones de salud pública, que incluyen vacunación para completar esquemas y prevenir enfermedades evitables; la entrega de profilácticos, métodos de barrera y anticonceptivos para promover una salud sexual y reproductiva responsable; la distribución de vitamina D, fundamental para el fortalecimiento del sistema inmunológico; charlas sobre nutrición saludable orientadas a mejorar los hábitos alimentarios en los hogares; el acompañamiento del servicio de salud mental, brindando escucha y orientación; y la articulación con la Subsecretaría de Bienestar Social y Ciudadano, garantizando un abordaje integral del bienestar.

“La salud no se construye desde un escritorio, sino caminando el territorio, escuchando y acompañando a cada vecino y vecina”, expresó Ezequiel Lagoria, Subsecretario de Abordaje Territorial.

El funcionario destacó además que “nuestro objetivo es acercar el sistema de salud a los lugares donde más se necesita, con una mirada integral que incluye la prevención, la promoción y el acceso a los programas de salud”.

“Seguiremos recorriendo los comedores de la ciudad llevando salud, información y acompañamiento, porque entendemos que la prevención también es una forma de cuidar”, concluyó Lagoria.