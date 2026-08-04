Los informes de estudios por imágenes ya pueden consultarse de manera online en Río Grande

Las personas que se realizan estudios de diagnóstico por imágenes en el Hospital Regional Río Grande ya pueden acceder a los informes médicos de forma digital a través del Portal Paciente TDF, una herramienta que busca agilizar el acceso a la información sanitaria y evitar trámites presenciales.

Con este sistema, los pacientes tienen la posibilidad de consultar y descargar los resultados de sus estudios desde una computadora, un teléfono celular o cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de regresar al hospital para retirar la documentación.

Los informes disponibles contienen las conclusiones elaboradas por los profesionales, información que resulta fundamental para el diagnóstico, el seguimiento de tratamientos y las consultas médicas posteriores.

Para utilizar el servicio por primera vez es necesario crear una cuenta en el Portal Paciente TDF. El registro se realiza utilizando el número de DNI, completando los datos personales y estableciendo una contraseña para ingresar a la plataforma.

Una vez activada la cuenta, cada usuario podrá acceder a sus estudios e informes en cualquier momento, facilitando el seguimiento de su historial médico y el acceso a la documentación cuando sea requerida.

La implementación de esta modalidad se desarrolla de manera gradual. Actualmente el servicio ya funciona en el Hospital Regional Río Grande, mientras que en el Hospital Modular de Tolhuin continúa en etapa de pruebas. Posteriormente, la herramienta será incorporada también en el Hospital Regional Ushuaia.