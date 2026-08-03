Abren las inscripciones para una nueva etapa de talleres en los Polos Creativos

Desde este 3 y hasta el 8 de agosto estarán abiertas las inscripciones para las propuestas del segundo cuatrimestre que se dictarán en los Polos Creativos de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Las actividades comenzarán el 10 de agosto y estarán destinadas a personas de distintas edades.

La oferta incluye una amplia variedad de talleres gratuitos con cupos limitados, orientados a promover el aprendizaje de nuevas herramientas vinculadas a la tecnología, la creatividad y la innovación. Las propuestas están pensadas para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.

Entre las opciones disponibles habrá espacios de formación en robótica, programación, desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, impresión 3D, diseño, arte, producción audiovisual, streaming, alfabetización digital, ajedrez y capacitación para emprendimientos.

Uno de los ejes de esta nueva etapa será el aprendizaje a través del juego, una metodología que busca estimular la creatividad, el trabajo colaborativo y la resolución de desafíos mediante experiencias dinámicas y participativas.

Las actividades se desarrollarán en las sedes de Río Grande, ubicada en Thorne 1406; Tolhuin, en Pedro Oliva 880; y Ushuaia, que retoma sus propuestas presenciales en su nuevo espacio de avenida Maipú 1255.

Los talleres buscan brindar oportunidades de capacitación y experimentación para la comunidad, generando espacios donde los participantes puedan desarrollar habilidades, compartir conocimientos y acceder a herramientas con aplicación educativa y laboral.

Quienes deseen conocer el detalle de las propuestas, los horarios y completar la inscripción podrán hacerlo ingresando a la plataforma oficial: https://polos.aif.gob.ar.