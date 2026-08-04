Capacitacion gratuita en poda con técnicos del INTA

La capacitación en poda abrirá sus inscripciones para todas aquellas personas interesadas en adquirir herramientas vinculadas al cuidado del arbolado y las especies vegetales. La propuesta será gratuita y contará con el acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El curso comenzará el jueves 6 de agosto y se desarrollará hasta el 8 de octubre, con encuentros semanales todos los jueves desde las 15 horas. Durante ese período se combinarán instancias teóricas y prácticas para abordar distintas técnicas de poda y criterios de manejo responsable de la vegetación.

La iniciativa está dirigida tanto a quienes desean incorporar conocimientos para el mantenimiento de espacios verdes como a quienes buscan sumar una nueva herramienta con salida laboral o fortalecer emprendimientos relacionados con la jardinería y el paisajismo.

A lo largo de la capacitación se trabajará sobre métodos adecuados de poda, cuidados esenciales para preservar la salud de árboles y arbustos, además de criterios técnicos para intervenir correctamente sobre distintas especies, respetando sus ciclos de crecimiento.

El programa fue diseñado en conjunto con especialistas del INTA, quienes aportarán su experiencia para brindar contenidos adaptados a las condiciones ambientales de la región y promover prácticas sustentables en el manejo del arbolado.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y deberán realizarse de manera online a través del Portal Ciudadano: https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/⁠�.

Con este tipo de propuestas se busca ampliar las oportunidades de capacitación para la comunidad, promoviendo la formación en oficios y el desarrollo de conocimientos que puedan aplicarse tanto en proyectos personales como en actividades productivas vinculadas al cuidado de los espacios verdes