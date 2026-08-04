Bogado y Arce proponen declarar estratégicas las tierras nacionales vinculadas a la Armada en Río Grande

Los concejales Jonatan Bogado y Alejandra Arce presentaron un proyecto de ordenanza para declarar de interés municipal y estratégico las tierras del Estado nacional vinculadas a la Armada Argentina que se encuentran dentro del ejido urbano de Río Grande.

La iniciativa apunta a resguardar estos espacios de cara al crecimiento futuro de la ciudad y plantea la realización de un relevamiento dominial, catastral, urbanístico y ambiental que permita conocer el estado actual de cada inmueble y definir posibles usos en el marco de una planificación territorial.

De acuerdo con la propuesta, la información obtenida servirá como base para proyectar políticas públicas vinculadas al desarrollo urbano, la generación de suelo para viviendas, la ejecución de obras de infraestructura, la creación de espacios verdes y el emplazamiento de equipamiento comunitario.

Bogado manifestó su preocupación por la posibilidad de que el Estado nacional avance con la venta de tierras consideradas estratégicas. En ese sentido, sostuvo que esos inmuebles ocupan sectores clave para el crecimiento de Río Grande y afirmó que el objetivo del proyecto es generar herramientas que permitan protegerlos y abrir el debate sobre su futuro.

El texto también habilita al Ejecutivo municipal a gestionar distintos mecanismos de articulación con el Estado nacional, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina. Entre las alternativas previstas se incluyen convenios, cesiones de uso, permutas o transferencias, siempre respetando las funciones vinculadas a la defensa nacional y sin modificar la titularidad de los terrenos.

Por su parte, la concejala Alejandra Arce señaló que experiencias anteriores demostraron la importancia de trabajar de manera coordinada para impulsar obras de infraestructura sobre tierras estratégicas, permitiendo acompañar el crecimiento urbano y generar nuevas oportunidades para la comunidad.

Además, indicó que en el sector de la nueva avenida San Martín existen unas 16.000 hectáreas con potencial para el desarrollo de futuras políticas habitacionales y de planificación, remarcando la necesidad de preservar esos espacios en función del interés público.

La iniciativa deja expresamente establecido que no contempla expropiaciones ni ocupaciones, y que cualquier intervención sobre los inmuebles deberá contar con la autorización de las autoridades nacionales competentes.

Desde el espacio Provincia Grande señalaron que la propuesta forma parte de una agenda más amplia orientada a la defensa de las tierras estratégicas en Tierra del Fuego. En ese marco, indicaron que también impulsan proyectos similares en la Legislatura provincial y en el Concejo Deliberante de Ushuaia con el objetivo de promover una planificación territorial coordinada en toda la provincia.

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