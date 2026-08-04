Von Der Thusen pidió abrir una mesa de diálogo para buscar una salida al conflicto educativo

El legislador provincial Raúl Von Der Thusen planteó la necesidad de generar un ámbito de diálogo institucional que permita avanzar en una solución al conflicto que afecta al sistema educativo fueguino y que continúa impactando en el desarrollo normal del ciclo lectivo.

En ese marco, propuso que la Comisión de Educación de la Legislatura convoque a representantes del Ejecutivo, organizaciones sindicales docentes y demás actores vinculados a la educación, con el objetivo de intercambiar propuestas y construir consensos que permitan superar la situación actual.

El parlamentario también solicitó que durante ese ámbito de trabajo se analicen los proyectos de ley relacionados con el financiamiento educativo que ya cuentan con estado parlamentario, entendiendo que la Legislatura debe debatir todas las alternativas disponibles para fortalecer los recursos destinados al sector.

Von Der Thusen sostuvo que la prolongación del conflicto genera preocupación en las familias fueguinas y afecta directamente a miles de estudiantes que ven interrumpida su trayectoria escolar. Por ello, remarcó la importancia de encontrar acuerdos que permitan garantizar el dictado regular de clases.

Además, consideró que la discusión debe incluir una respuesta a los reclamos salariales de los trabajadores de la educación, junto con el análisis de las condiciones edilicias de los establecimientos educativos y otros aspectos que influyen en el funcionamiento del sistema.

En ese sentido, expresó que la recuperación del poder adquisitivo de los docentes y del resto de los trabajadores estatales debe formar parte de una estrategia seria y sostenible, que permita reconocer la labor de quienes cumplen funciones esenciales para la comunidad.

El legislador también planteó la necesidad de evaluar mecanismos de financiamiento que permitan fortalecer el presupuesto educativo y ofrecer soluciones de largo plazo, evitando depender únicamente de medidas transitorias frente a cada conflicto.

Finalmente, Von Der Thusen afirmó que la Legislatura tiene un rol importante en la construcción de acuerdos, promoviendo el diálogo entre las partes y priorizando la educación como una política de Estado que garantice el presente y el futuro de los estudiantes fueguinos.