Río Grande: Cambia el lugar de atención para inscripciónes y actos públicos docentes

A partir del martes 4 de agosto, las tareas administrativas, las inscripciones escolares y los actos públicos destinados a la cobertura de cargos docentes en Río Grande se desarrollarán en un nuevo espacio. Desde esa fecha, todas las gestiones se realizarán en el edificio del I.P.E.S. «Paulo Freire», ubicado en Estrada 1575.

La medida alcanza a los niveles Inicial, Primario, Jóvenes y Adultos, Educación Especial, Bibliotecas y al Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia al Escolar, centralizando allí la atención para docentes y familias.

En cuanto a las inscripciones correspondientes al ciclo lectivo 2026, la atención será de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. Para completar el trámite será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad original tanto del estudiante como del padre, madre o tutor responsable.

Además, el miércoles 5 de agosto, a las 12 horas, se realizará un acto público para la cobertura del cargo de Director Suplente (Personal Único) de la Escuela Provincial N.º 11 «Pioneros Fueguinos», ubicada en Estancia Sara.

La convocatoria está dirigida a maestros de grado y maestros recuperadores titulares de escuelas primarias del Departamento Río Grande que deseen postularse al cargo. Los interesados deberán concurrir con su DNI.

También quedó establecido el cronograma diario para la cobertura de cargos y horas cátedra. En el turno mañana, la asignación para Nivel Primario, Modalidades, Equipos Interdisciplinarios y Gabinete comenzará a las 8 horas, mientras que el Nivel Inicial será convocado a las 9.

Por la tarde, la entrega de cargos para Nivel Primario y Modalidades se desarrollará desde las 13:30, en tanto que el Nivel Inicial iniciará su acto público a las 14 horas. Se recordó que los docentes deberán presentarse diez minutos antes del horario previsto para registrar la asistencia y portar el Documento Nacional de Identidad.