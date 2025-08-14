INFUETUR organizó un Fam Tour para posicionar la “Bajada con Antorchas en el Fin Del Mundo”

Con el objetivo de reforzar la promoción de la temporada invernal en Tierra del Fuego y destacar el tradicional evento de la Bajada con Antorchas del Cerro Martial, el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), junto al Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), llevó adelante un Fam Tour que reunió a ocho operadores de los principales mercados estratégicos de Latinoamérica, provenientes de Brasil, Colombia y Uruguay.

La actividad, desarrollada entre el 7 y el 11 de agosto, permitió a los visitantes conocer de primera mano distintos servicios y propuestas turísticas que ofrece el “Fin del Mundo”, incluyendo experiencias de nieve, gastronomía local y circuitos culturales.

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, subrayó que la iniciativa forma parte de “estrategias comerciales para posicionar los principales eventos que convocan multitudes y generan viajes, teniendo en cuenta los distintos atractivos y servicios que pueden disfrutar en la ciudad”.

Este trabajo se enmarca en el Programa de Posicionamiento Comercial del Destino, dirigido a operadores mayoristas de mercados definidos como prioritarios, y desarrollado junto al sector privado provincial bajo el Plan de Marketing Tierra del Fuego 2025.

“Este Plan contribuye a difundir la oferta de productos y servicios turísticos del destino Fin del Mundo, y fortalece los vínculos comerciales entre operadores y prestadores locales, mejorando las perspectivas de comercialización futura”, agregó Querciali.

El funcionario también destacó el balance positivo del encuentro, “logrando que los operadores invitados perciban a la Bajada con Antorchas como un evento atractivo para programar viajes en un período específico dentro de la temporada invernal”.

Desde el INFUETUR resaltaron el acompañamiento de la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo (AAFUVYT), la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) –filial Tierra del Fuego–, la Cámara Hotelera Gastronómica TDF, la Cámara de Comercio de Ushuaia y Aerolíneas Argentinas.