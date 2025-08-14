Aumenta el salario de las niñeras desde agosto

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó la nueva escala salarial para el personal dedicado al cuidado de niños, vigente desde el 1° de agosto de 2025.

Para la categoría “tareas específicas” –donde se incluye a las niñeras–, el salario mínimo por hora quedó establecido en $3.261 con retiro y $3.647 sin retiro. En la modalidad mensual, el piso salarial asciende a $412.562 y $459.535 respectivamente.

El incremento forma parte del acuerdo paritario que prevé un 6,5 % de aumento entre julio y septiembre, compuesto por una suba del 3,5 % sobre los valores de enero más tres adicionales del 1 % cada mes.

También continúa vigente el pago de un adicional no remunerativo que se liquida en forma proporcional según las horas trabajadas, aplicable en julio, agosto y septiembre.

Estos nuevos valores son de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores y buscan actualizar el ingreso de uno de los sectores más importantes del trabajo en casas particulares.

