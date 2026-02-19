Cuál será el sueldo de la empleada doméstica en marzo: convocan para analizar la actualización salarial

Através de la Resolución 1/2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) dispuso formalmente el llamado a una sesión plenaria ordinaria. El encuentro ha sido fijado para el día 24 de febrero de 2026, a las 11:00 horas.

La reunión tendrá lugar en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante, la normativa prevé la posibilidad de realizar la sesión mediante plataformas virtuales para garantizar la continuidad de las actuaciones administrativas, señala Errepar.

Orden del día y objetivos

El punto central de la sesión será el análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para el personal incluido en el régimen especial de contrato de trabajo de la Ley N° 26.844. Entre las facultades de esta Comisión se encuentra, precisamente, la de establecer los salarios mínimos que deben percibir los trabajadores del sector.

Último acuerdo salarial

Se recuerda que mediante la Resolución (CNTCP) 3/2025 se instauró un incremento escalonado en las remuneraciones mínimas del personal de casas particulares, aplicable entre noviembre y diciembre de 2025:

1,4% a partir del mes de noviembre de 2025, con base en los salarios mínimos conformados de septiembre de 2025

1,3% a partir del mes de diciembre de 2025, con base en los salarios mínimos determinados en noviembre de 2025

Además, se dispuso el pago de sumas no remunerativas de $14.000, $9.000 y $6.000 según la carga horaria semanal, que se incorporaron al salario como remunerativas a partir de enero de 2026.