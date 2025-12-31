Cronograma de pagos: informaron fechas de acreditación para enero

Se dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los primeros días de enero, que alcanza a beneficiarios de planes y pensiones, jubilados y personal de la administración pública.

Según se informó, los pagos a beneficiarios de planes y pensiones estarán disponibles el lunes 5 de enero, aunque la acreditación efectiva podrá verse reflejada a partir del martes 6.

En el mismo esquema se encuentran los jubilados, quienes también tendrán disponibilidad el lunes 5, con acreditación desde el martes 6 de enero.

Por otro lado, el pago correspondiente a la Administración Central, los Poderes del Estado y entes se realizará el miércoles 7 de enero, quedando disponible para su cobro a partir del jueves 8.

Este cronograma busca ordenar el inicio del año y garantizar la previsibilidad en el cobro de haberes para los distintos sectores alcanzados.