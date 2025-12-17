Comedores escolares: cronograma de entrega de módulos alimentarios para el verano 2025/2026

El Gobierno provincial confirmó las fechas, lugares y requisitos para la distribución mensual de módulos alimentarios destinados a estudiantes de escuelas públicas durante el receso escolar.

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS dio a conocer el cronograma de entrega de módulos alimentarios para los beneficiarios de los Comedores Escolares de los establecimientos educativos públicos, correspondiente al receso de verano 2025/2026. La distribución se realizará una vez por mes durante diciembre, enero y febrero.

La primera entrega tendrá lugar el lunes 22 de diciembre y se llevará adelante de manera simultánea en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, en el horario de 10 a 16 horas.

En la ciudad de Ushuaia, la entrega se realizará en el Gimnasio de la Escuela Nº 3, con ingreso por calle Suboficial Fernández. En Río Grande, los módulos podrán retirarse en el I.P.E.S. “Paulo Freire”, ubicado en Estrada N° 1575, y en la Escuela N° 44, situada en la intersección de las calles Minkiol y Rafaela Ishton. En tanto, en Tolhuin, el punto de distribución será el Jardín de Infantes N° 13 “Zhioshi”, ubicado en Lucas Bridge 562.

Desde la organización informaron que, para realizar consultas, las familias podrán comunicarse de lunes a viernes, de 11 a 16 horas, únicamente con las oficinas de Comedores Escolares de Ushuaia, al teléfono (02901) 15405104.

Asimismo, se recordó que para acceder a los módulos alimentarios es obligatorio estar empadronado en la institución educativa correspondiente y presentarse con el DNI original del beneficiario. No se realizarán entregas fuera del horario establecido ni sin la documentación requerida, sin excepción.