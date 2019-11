Aborto: en cuanto asuma, próximo gobierno enviará al Congreso proyecto de legalización

El presidente electo afirmó que enviará un proyecto para legalizar el aborto al Congreso nacional, al considerar que “es un problema de salud pública”.

“Va a haber un proyecto de ley mandado por el Presidente (sobre el aborto)”, resaltó el mandatario electo, y detalló que la presentación se realizará “tan pronto” como llegue al Poder Ejecutivo.

Fernández había participado la semana pasada de la presentación de un libro que habla del “Caso Belén”, una joven que estuvo presa por haber tenido un aborto espontáneo, y esa foto se había interpretado como un nuevo gesto a la legalización, algo que ahora reafirma con el anuncio de un proyecto de ley.

“Cuando yo termine mi mandato se van a cumplir 40 años de democracia. Me encantaría demostrarle a los argentinos que Alfonsín tenía razón: que con la democracia se cura se educa y se come”, aseguró Fernández, en otro orden.

En declaraciones al diario Página/12, el dirigente del Frente de Todos remarcó que, en los primeros meses de mandato, su prioridad será terminar con el hambre y la pobreza.

Fernández señaló que la Argentina está en una situación similar a la que le recibió Néstor Kirchner en 2003, por lo que la reconstrucción del país tendrá algunas semejanzas con ese período.

“Macri me ha metido en el túnel del tiempo y después de dar vueltas por el espiral terminé cayendo en los años de Néstor. Aunque sin Néstor, pero con Cristina. Vivo un déjà vu. Esto será como volver al futuro, las situaciones son muy parecidas”, subrayó.

En ese sentido, agregó que “los cuatro años vividos con Néstor son cuatro años inolvidables” y “ojalá pudiera volver a vivirlos”.

“Cuando yo era chico y militaba en el colegio y me preguntaban cuál era mi sueño yo siempre me acuerdo que tenía una costumbre que era sacar una birome y decía que con esta lapicera firmaré cosas que le cambia la vida a la gente. Yo ya lo cumplí con Néstor. Ojalá ahora vuelva a cumplirlo por segunda vez”, manifestó.

Y subrayó: “Muchos me dicen que el contexto internacional nos perjudica. Pero no estoy muy seguro de eso y hasta creo que todo lo contrario”.

El mandatario electo añadió que, si la gente lo ve trabajar “responsablemente”, lo va a acompañar durante su mandato.

“Estoy seguro porque hablo con las mujeres y hombres de la calle, lo hago cotidianamente y todos me dicen que tienen ganas de ayudar. Lo que no tienen es ganas de ayudar a un vago que no los escucha, que no los entiende”, explicó.