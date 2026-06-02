Nueva herramienta financiera para mejorar el acceso a servicios en terrenos adjudicados

Una nueva propuesta de financiamiento permitirá a familias fueguinas avanzar en la realización de obras de infraestructura indispensables para sus terrenos. La iniciativa fue puesta en marcha mediante un acuerdo entre una entidad bancaria provincial, el gremio docente y una empresa constructora.

El programa contempla el otorgamiento de créditos destinados a cubrir trabajos vinculados a la extensión de redes de gas, agua potable, cloacas y energía eléctrica, facilitando así el acceso a servicios esenciales para numerosos adjudicatarios de lotes.

Según se informó, los beneficiarios podrán acceder a condiciones de financiamiento especialmente diseñadas para este tipo de proyectos, mientras que la empresa encargada de las obras recibirá los fondos de manera directa, garantizando un seguimiento más eficiente de los recursos.

La propuesta busca responder a una demanda concreta de distintos sectores de la comunidad y, al mismo tiempo, generar un mecanismo que pueda ser replicado en futuras iniciativas destinadas a mejorar las condiciones habitacionales de las familias de la provincia.

Desde los impulsores del proyecto señalaron que el objetivo es continuar desarrollando herramientas que acompañen el crecimiento urbano y faciliten el acceso a infraestructura básica, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los vecinos.