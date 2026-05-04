La OSEF avanza en la reactivación de cirugías traumatológicas

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) informó que, luego de alcanzar un entendimiento con la empresa proveedora Díaz Vélez, se reactivó la provisión de insumos indispensables para intervenciones traumatológicas. A partir de este lunes 4 de mayo, las cirugías comenzarán a retomarse de manera progresiva.

Según se detalló, la habilitación de la cuenta corriente permitió destrabar la entrega de materiales, lo que posibilita reorganizar la programación quirúrgica. En esta etapa, se dará prioridad a los casos más urgentes y a aquellas intervenciones definidas como necesarias por criterio médico.

Desde la obra social indicaron que esta medida forma parte de un proceso más amplio de ordenamiento interno, orientado a mejorar el funcionamiento general, optimizar el uso de recursos y brindar mayor previsibilidad en las prestaciones.

Asimismo, se remarcó que continúan las acciones destinadas a fortalecer la calidad de atención, garantizando el acceso a tratamientos y una respuesta más eficiente ante las necesidades de los afiliados. El objetivo es avanzar hacia un sistema más estable, que recupere niveles adecuados de servicio en toda la provincia.