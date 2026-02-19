Gremios y organizaciones se movilizan en la Plaza de las Américas por el paro nacional

En el marco del paro nacional convocado contra la reforma laboral, se lleva adelante el acto central en la Plaza de las Américas, donde confluyen numerosos sindicatos y organizaciones sociales para manifestar su postura ante el proyecto que será tratado en la Cámara de Diputados.

La concentración reúne a trabajadores de distintos sectores, que se hicieron presentes con banderas, pancartas y cánticos.

Entre los gremios que participan se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica, SUTEF, SIPROSA y UTHGRA, junto a otros espacios sindicales y agrupaciones políticas que expresaron su rechazo a la iniciativa.

La jornada transcurre con un importante marco de concurrencia y expectativa por los discursos que se brindarán durante el acto, en los que se fijará posición respecto al debate legislativo y las implicancias que, según sostienen los convocantes, podría tener la reforma para el ámbito laboral.

