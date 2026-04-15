Modifican temporalmente el horario de atención en Servicios Veterinarios por trabajos de mantenimiento

La Dirección de Servicios Veterinarios, se dispuso una modificación provisoria en el horario de atención al público, que será de 7:00 a 13:30 horas.

Los trabajos se desarrollarán durante los próximos días en la sede ubicada en calle 25 de Mayo 2937, por lo que cualquier cambio adicional será informado oportunamente a través de los canales oficiales.

En paralelo, se informó que los quirófanos móviles continúan operando con normalidad en distintos sectores de la ciudad, garantizando la continuidad de las prestaciones habituales.

Se solicita a la comunidad comprensión ante las posibles molestias que puedan surgir durante este período. Para consultas, se encuentra disponible la línea de Atención Ciudadana 147.