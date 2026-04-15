Crece el malestar de familias policiales por demoras en haberes compensatorios

Un grupo de mujeres, entre ellas esposas y familiares de policías territoriales retirados, aprovechó el desarrollo de un acto oficial para visibilizar su reclamo y dirigirse directamente al jefe de la Policía, Jacinto Rolón, por la demora en el pago de haberes compensatorios. Una situación que —según denunciaron— se arrastra desde hace meses y golpea con fuerza a numerosos hogares.

Con pancartas y mensajes que evidenciaban la frustración acumulada, las manifestantes hicieron visible su situación en un espacio público, buscando respuestas inmediatas ante lo que consideran una prolongada falta de soluciones. Aseguran que el retraso en los pagos ha generado serias dificultades económicas, agravadas por el contexto inflacionario.

En el intercambio, Rolón explicó que la problemática responde a cuestiones previsionales y administrativas, intentando diferenciar el rol de la Jefatura en el conflicto. No obstante, sus palabras no lograron contener el descontento de quienes reclaman una intervención más efectiva para destrabar la situación.

El episodio dejó expuesta una creciente preocupación dentro del sector pasivo de la fuerza, donde se advierte que la falta de definiciones concretas profundiza la incertidumbre y el desgaste en familias que dependen de esos ingresos para su sustento diario.