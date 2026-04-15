Choque en barrio Mutual: dos autos dañados y una conductora hospitalizada

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles Ushuaia y Buenos Aires, en el barrio Mutual de Río Grande, donde colisionaron dos vehículos Fiat Cronos de color gris.

Según información policial, uno de los rodados era conducido por Germán Oyarzo (24), mientras que el otro estaba al mando de Esteban Sanabria (46), quien circulaba acompañado por una mujer mayor. A raíz del impacto, ambos vehículos presentaron daños de consideración, uno en su parte frontal y el otro en el lateral derecho.

Tras el siniestro, se solicitó la presencia de un móvil sanitario que asistió a los involucrados y trasladó a la acompañante al hospital local para una evaluación más completa. Posteriormente, se informó que la mujer fue dada de alta con lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal de la Policía Provincial, junto a agentes de tránsito, quienes realizaron test de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultados negativos. Las autoridades continúan con las actuaciones de rigor para establecer la mecánica del hecho.