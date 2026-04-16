Jornada inclusiva con actividades artísticas para concientizar sobre el autismo

Este sábado 18 de abril se llevará a cabo una propuesta recreativa y artística destinada a familias e infancias, en el marco de las acciones de sensibilización por el Día de la Concientización sobre el Autismo.

La actividad tendrá lugar de 15 a 17 horas en el gimnasio Juan Manuel de Rosas, ubicado en Pasaje Virgen Milagrosa 50, y contará con diferentes espacios pensados para compartir, participar y disfrutar en un entorno inclusivo.

Durante la jornada, se promoverán instancias de encuentro comunitario a través del juego, la expresión artística y la construcción colectiva, con el objetivo de fortalecer valores como el respeto, la empatía y la igualdad de oportunidades.

Además, se realizará la confección de una bandera alusiva a la fecha, como símbolo de acompañamiento y visibilización, invitando a toda la comunidad a sumarse y ser parte de una tarde de integración y conciencia social.