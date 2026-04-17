El aeropuerto de Río Grande vuelve a operar tras su modernización integral

Con una inversión de 34 millones de dólares, la estación aérea de Río Grande fue oficialmente reabierta luego de los trabajos destinados a optimizar su funcionamiento y seguridad.

Las tareas incluyeron la renovación total de la pista, junto con mejoras en la terminal y la actualización de sistemas clave. Entre los avances más destacados se encuentra el recambio de 250 luminarias halógenas por tecnología LED.

El CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, remarcó que este tipo de inversiones, aunque muchas veces no son visibles para los pasajeros, resultan esenciales para garantizar condiciones óptimas en cada operación aérea.

La reapertura marca un paso importante para fortalecer la conectividad de la ciudad, acompañando el crecimiento del tránsito aéreo y mejorando la experiencia de quienes utilizan el aeropuerto.