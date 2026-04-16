Conductor alcoholizado chocó contra el boulevard y le secuestraron el vehículo

Un nuevo siniestro vial ocurrido en la madrugada de este jueves en Río Grande sumó datos relevantes tras la intervención policial en el lugar. El hecho se registró en la intersección de avenida Belgrano y calle Elcano, donde un automóvil terminó sobre el boulevard central luego de un despiste.

De acuerdo al parte emitido por la Comisaría Primera, el vehículo involucrado fue un Volkswagen Polo Track de color gris, que era conducido por Claudio González, de 38 años, quien iba acompañado por otra persona. Afortunadamente, ambos ocupantes resultaron ilesos pese a la violencia del episodio.

Tras el arribo del personal policial, se solicitó la presencia de agentes de tránsito municipal, quienes realizaron el test de alcoholemia al conductor. El resultado fue positivo, confirmando que circulaba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.

Ante esta situación, las autoridades procedieron al secuestro del rodado y labraron las actuaciones correspondientes por la infracción. En tanto, se continúan llevando adelante las pericias para determinar con precisión cómo se produjo el despiste que derivó en el impacto contra el boulevard.