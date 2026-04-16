Inicio de operaciones con foco en reorganizar y potenciar la producción

El titular de la empresa Velitec S.A., Facundo Araoz, brindó definiciones sobre el inicio de actividades de la firma en el sector hidrocarburífero de Tierra del Fuego, previsto para el 1 de mayo, en el marco de un acuerdo con Terra Ignis Energía S.A.

Durante una presentación realizada en Río Grande, el directivo repasó la trayectoria de la compañía, sus antecedentes en el desarrollo de infraestructura energética y su expansión hacia servicios vinculados a la operación petrolera y la actividad minera en distintas regiones del país.

Araoz explicó que la llegada de la firma a la provincia responde al interés por afrontar nuevos desafíos dentro del sector, destacando que la propuesta presentada logró posicionarse entre las elegidas. En ese contexto, remarcó el compromiso asumido por la empresa para cumplir con los objetivos planteados.

En relación al esquema de trabajo, detalló que en esta primera etapa se avanza en tareas de transición, con equipos técnicos enfocados en el relevamiento de datos y la coordinación operativa. Asimismo, adelantó que el acuerdo contempla una fase inicial de operación directa y una posterior conformación de una unión transitoria junto a la empresa provincial.

Como eje central, el empresario señaló que las primeras acciones estarán orientadas al ordenamiento del área y a mejorar los niveles de producción. Luego, se prevé implementar un plan de intervención en pozos para sostener e incrementar el rendimiento, mientras que a mediano plazo se evaluarán nuevas iniciativas que permitan ampliar la capacidad del yacimiento.

Finalmente, Araoz reafirmó la intención de la compañía de cumplir con cada uno de los compromisos asumidos, destacando la responsabilidad de responder a las expectativas generadas en esta nueva etapa de trabajo.