Nace Terra Ignis y se proyecta una nueva etapa en la explotación hidrocarburífera

En un acto que marca el inicio de una nueva etapa en el desarrollo energético de Tierra del Fuego, se presentó oficialmente la empresa Terra Ignis Energía S.A. junto con un acuerdo operativo con Velitec S.A., orientado a la explotación de áreas hidrocarburíferas previamente administradas por YPF.

La actividad contó con la presencia de autoridades de la firma, representantes del sector energético, dirigentes empresariales, sindicales y referentes de distintos ámbitos, quienes acompañaron este lanzamiento que busca consolidar una estructura local para la gestión de los recursos naturales.

Desde la conducción de la nueva empresa se destacó el carácter fundacional del proyecto, que apunta a fortalecer la capacidad de producción y administración energética en la provincia. En ese sentido, se remarcó que el proceso incluyó extensas negociaciones técnicas y legales, en un contexto marcado por la decisión de YPF de reorientar sus inversiones hacia otros yacimientos del país.

Según se explicó, la iniciativa abre paso a una continuidad operativa en los pozos existentes, evitando su paralización y promoviendo una transición hacia nuevos esquemas de trabajo. Entre los ejes principales se encuentran la preservación ambiental, la incorporación de nuevas empresas al circuito productivo y la generación de empleo.

Asimismo, se planteó como objetivo central avanzar hacia una mayor participación en la toma de decisiones vinculadas al destino del gas y el petróleo, fortaleciendo el rol local dentro de la industria energética.

Con el acuerdo ya establecido, se inicia ahora una nueva etapa en la que Velitec asumirá la operación de los yacimientos, mientras se proyecta la conformación de una futura unión transitoria de empresas que dará continuidad al desarrollo del sector.