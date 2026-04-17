Escala el conflicto docente: Paro provincial y posible acampe

La situación del sector docente en Tierra del Fuego convocó a un paro de 24 horas, en el marco de un plan de lucha que podría profundizarse en los próximos días si no hay avances en las negociaciones salariales.

Desde el gremio docente se ratificó la medida tras las asambleas realizadas en toda la provincia, donde se expresó el malestar por la falta de propuestas concretas en materia de recomposición salarial.

La dirigente Soledad Rottaris señaló que la protesta incluirá acciones de visibilización y no descartó la implementación de nuevas estrategias para sostener el reclamo.

Entre las alternativas que se evalúan, cobra fuerza la posibilidad de instalar un acampe como forma de intensificar la presión y mantener el conflicto en la agenda pública.

Además, se advirtió que, de persistir la falta de respuestas, podrían definirse medidas más contundentes, incluso un paro por tiempo indeterminado.

El reclamo docente no solo se centra en lo salarial, sino que también abarca condiciones laborales, infraestructura escolar y el funcionamiento de servicios esenciales dentro de las instituciones educativas, aspectos que, según plantean, requieren soluciones urgentes.