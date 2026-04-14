El senador Agustín Pedro Coto resaltó la implementación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), a partir de la reglamentación de esta herramienta creada en el marco de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei. “El RIMI respalda y fortalece el desarrollo de las PyMES argentinas”, destacó el Senador.

Este Régimen de beneficios fiscales permitirá impulsar las inversiones productivas de pequeñas y medianas empresas no alcanzadas por el RIGI; fortalecer la competitividad y favorecer la generación de empleo; promover la incorporación de tecnologías para incrementar la producción y las exportaciones.

El senador Agustín Pedro Coto remarcó que el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones “democratiza el acceso a la inversión productiva para quienes apuestan día a día por el futuro del país”, y afirmó que “las micro y pequeñas empresas, finalmente tienen el respaldo que merecen”.