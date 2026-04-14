Convocan a participar del festival “Danza en el Fin del Mundo” en Río Grande

Se encuentra abierta la inscripción para la primera edición del festival “Danza en el Fin del Mundo”, una propuesta que reunirá a la comunidad dancística de la provincia los días 5, 6 y 7 de junio en la ciudad de Río Grande.

La iniciativa está orientada a escuelas, academias, institutos, grupos independientes y elencos artísticos, quienes podrán presentar coreografías de distintos géneros como danza clásica, contemporánea, folklore, tango, jazz y estilos urbanos. Las presentaciones estarán pensadas para formato escénico y podrán ser interpretadas tanto por bailarines en formación como por profesionales.

El encuentro busca poner en valor el trabajo de los elencos locales, fortalecer la identidad cultural regional y generar espacios de crecimiento a través de instancias formativas. En ese marco, se ofrecerá una capacitación intensiva gratuita a cargo de un referente de trayectoria nacional, promoviendo el intercambio y la integración entre participantes de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

Quienes deseen formar parte deberán completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://findelmundo.gob.ar/danza-en-el-fin-del-mundo⁠�.

Además, tendrán que enviar el listado de la delegación en formato Excel al correo [email protected] antes del 20 de mayo, incluyendo datos personales, roles y requerimientos técnicos.

Cronograma:

13 de abril: apertura de la convocatoria

27 de abril: reunión informativa virtual

20 de mayo: cierre de inscripción

23 de mayo: confirmación de participantes

26 de mayo: sorteo de orden de presentación

5, 6 y 7 de junio: desarrollo del festival en el Gimnasio María Auxiliadora, en Río Grande

La propuesta se perfila como un nuevo espacio de encuentro para la danza en el extremo sur del país, impulsando la creatividad y el intercambio artístico.