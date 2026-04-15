Fin de operaciones en el paso Bellavista hasta la próxima temporada

El paso fronterizo Bellavista interrumpirá su funcionamiento el próximo 30 de abril, en línea con el cierre de la temporada en esta vía de conexión internacional ubicada en el sur fueguino.

Como ocurre cada año, la decisión se debe a las condiciones climáticas propias del invierno en la región, que dificultan la circulación segura por este sector. Las bajas temperaturas, la presencia de nieve y el deterioro de los caminos hacen inviable mantener habilitado el tránsito durante los meses más fríos.

Este paso, que une Argentina con Chile, permanece abierto únicamente durante el período estival, cuando el clima permite un desplazamiento más seguro tanto para residentes como para quienes transitan por motivos turísticos o laborales.

Frente a este escenario, se aconseja a las personas que deban viajar entre ambos países que evalúen otras alternativas disponibles durante el invierno, teniendo en cuenta que Bellavista volverá a habilitarse una vez finalizada la temporada invernal.