Cuarentena XXL: en AFA dicen que el parate podría durar todo 2020

Como deslizó D’Onofrio, en el entorno de Chiqui Tapia empiezan a asimilar la idea de que el fútbol volvería recién en 2021. El Gobierno es más optimista.

Un fantasma recorre los clubes de Argentina. La posibilidad de que la interrupción de actividades por la pandemia de coronavirus se prolongue durante todo el año ya no es un pronóstico temerario, sino una alternativa real. En la AFA hablan de un 2020 sin fútbol y una consecuencia económica que nadie se anima a medir, aunque desde el Gobierno ofrecen algo más de optimismo y tratan de relativizar ciertas declaraciones.

Esta semana, el ministro de Salud Ginés González García explicó por qué la medida puede prolongarse y convertir al fútbol en uno de los rubros que más tarde recupere cierta normalidad. “Hay planes de algunos clubes de entrenar en grupos pero no todos. No estamos cerca de que vuelva el fútbol, pero también es cierto que para un jugador profesional es muy duro estar parado tanto tiempo. Debo decir que no es una prioridad la vuelta al fútbol”, enfatizó Ginés, quien a la vez anunció que se juntaría con el ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens para charlar sobre la elaboración de protocolos y también para sentar algunas bases sobre estos intentos aislados de regresos a las prácticas.

Si bien la reunión entre Ginés y Lammens aún no se concretó, fuentes del Gobierno le relativizaron a PERFIL esta alternativa de que no haya actividades profesionales en todo 2020. “Por lo menos desde nuestro lado, no vemos que esté esa posibilidad”, remarcaron.

Cuarentena XXL. A pesar de que el Gobierno intenta moderar ciertos testimonios y prefiere no adelantarse a los hechos –el axioma que sigue imperando en esta pandemia es el mismo que hace un mes: “Ir día a día”–, cada semana que transcurre suma dirigentes que empiezan a asimilar un parate más largo que el esperado. Las declaraciones que ayer hizo el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, son un elemento más en esa pintura de sensaciones: “Para mí va a faltar mucho tiempo hasta que vuelva el fútbol. Hasta la primavera no empieza. ¿Por qué? Porque me guío por lo que dicen los especialistas. Esto todavía no empezó y ojalá que sea leve”, dijo D’Onofrio en Radio La Red. Y agregó: “Es un escenario posible también que no haya fútbol este año, pero yo quiero ser optimista. Cuando digo septiembre es porque imagino que empieza el calor, pasamos el invierno, pero puede ser que arranque todo en enero. Y me pregunto qué pasará con la Libertadores”.