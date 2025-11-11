La Secretaría de Cultura abrió la convocatoria para el Laboratorio Fueguino de Herramientas Audiovisuales 2025

La Agencia de Innovación de Tierra del Fuego, anunció una nueva edición del Laboratorio Fueguino de Herramientas Audiovisuales, un espacio de experimentación y formación dedicado al uso de Inteligencia Artificial aplicada al audiovisual.

El Laboratorio se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2025 en la sede de la Secretaría de Cultura, ubicada en Gobernador Deloqui 1465 de la ciudad de Ushuaia. En esta oportunidad, estará coordinado por el realizador y especialista en nuevas tecnologías, Mariano Zagari.

La propuesta convoca a equipos interdisciplinarios de tres integrantes provenientes de los campos del cine, teatro, música, danza, arte digital y diseño, para el desarrollo de una escena audiovisual breve que funcione como prototipo o teaser de una obra en proceso.

Las inscripciones se realizan a través de https://forms.gle/bUxcwy4bGkV4TzJX8 hasta el 14 de noviembre.

A lo largo de tres jornadas intensivas, los equipos experimentarán con herramientas de generación de imagen y video mediante Inteligencia Artificial, combinando exploración técnica y narrativa.

El Laboratorio Fueguino de Herramientas Audiovisuales busca consolidar un espacio de innovación y trabajo colaborativo que potencie la identidad creativa local y promueva nuevas estéticas híbridas entre lo real y lo generado por IA. La participación es gratuita, con selección previa mediante carpeta de proyecto, y los gastos de traslado, alojamiento y alimentación estarán a cargo de cada equipo participante.

Sobre esto, el secretario de Cultura, Aureliano Rodríguez, destacó la importancia de fortalecer la capacitación y las redes de colaboración entre los realizadores locales y señaló que “el Laboratorio representa la convergencia entre creatividad, tecnología e identidad fueguina; un paso más para que Tierra del Fuego siga siendo un territorio de experimentación y desarrollo cultural”.

Para más información, ingresar a las redes sociales @conocimientotdf.

