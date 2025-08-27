Ráfagas de viento provocaron un incidente con un camión en la RN3

Un camión que circulaba en sentido norte-sur por la Ruta Nacional N.° 3 sufrió este miércoles el desprendimiento de su acoplado a unos 600 metros de la curva del Tropezón.

El hecho ocurrió pasado el mediodía y, de acuerdo a las primeras informaciones, fue consecuencia de las intensas ráfagas de viento que azotan la ciudad bajo un alerta meteorológico.

Si bien no se registraron heridos ni cortes de tránsito, personal policial y bomberos voluntarios trabajan en el lugar para garantizar la seguridad vial y recuperar el contenedor.

Se recomienda a los automovilistas conducir con extrema precaución ante las condiciones climáticas adversas.