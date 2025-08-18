Provincias Unidas presentó a sus candidatos en Tierra del Fuego

La alianza Provincias Unidas, conformada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el espacio Hacemos por Tierra del Fuego, oficializó este fin de semana sus listas de candidatos a senadores y diputados nacionales ante la Justicia Electoral, convirtiéndose en el primer frente en Tierra del Fuego en cumplir con este paso formal rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Senadores Nacionales

Pablo Blanco y Dolores Moreno (titulares)

Juan Pablo Ortiz y Stella Maris Rodríguez (suplentes)

Diputados Nacionales

Federico Bilota y Viviana Rodríguez (titulares)

Andrés Aguirre y Pamela Cedrón Carranza (suplentes)

Con esta presentación, “Provincias Unidas” busca posicionarse como una alternativa electoral distinta al oficialismo provincial y a La Libertad Avanza, apostando a la unidad y a la defensa de los intereses de la provincia.

El frente resalta que su propuesta busca trascender la polarización nacional y consolidar una agenda federal, priorizando la producción, el trabajo y la representación genuina de los fueguinos en el Congreso.