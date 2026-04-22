Escala el conflicto en el sector salud y se interrumpen las negociaciones salariales

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) comunicó el quiebre de las conversaciones paritarias y la declaración de un estado de conflicto, en medio de la falta de avances en la discusión salarial.

Según indicaron desde el gremio, la decisión de levantarse de la mesa de negociación responde a la ausencia de propuestas que respondan de manera efectiva a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. En este escenario, responsabilizaron a las autoridades por la falta de respuestas y la interrupción del diálogo.

Como parte de las medidas adoptadas, se anunció la puesta en marcha de un plan de lucha que contempla la realización de asambleas, quites de colaboración y retención de servicios en distintos ámbitos del sistema sanitario.

A su vez, desde ATSA hicieron un llamado a la unidad de otros sectores gremiales de la provincia para acompañar el reclamo, al tiempo que reiteraron la necesidad de una convocatoria urgente a una nueva instancia de negociación con una propuesta concreta que atienda la situación salarial del personal de salud.