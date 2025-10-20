Culmina un ciclo de formación sobre neurodesarrollo destinado a la comunidad educativa fueguina

El programa de capacitación, que finaliza este viernes con un encuentro virtual sobre Trastorno del Espectro Autista, brindó a docentes, equipos técnicos y familias herramientas clave para acompañar el desarrollo infantil en el ámbito escolar.

Este viernes 24 a las 19 horas se llevará adelante el cuarto y último encuentro del Programa de Formación sobre Neurodesarrollo para la Comunidad Educativa de Tierra del Fuego, una propuesta que culmina un valioso ciclo de capacitaciones orientado a fortalecer los conocimientos y herramientas de docentes, equipos técnicos y familias en torno al abordaje integral del desarrollo infantil en la escuela.

En esta ocasión, la jornada se titula “Comprendiendo el TEA en el ámbito escolar” y estará a cargo del Lic. Nicolás Cataldo, neuropsicólogo especializado en el acompañamiento de trayectorias escolares diversas.

Durante el encuentro se abordará la comprensión del Trastorno del Espectro Autista (TEA), sus manifestaciones en el aula, el impacto en el entorno educativo y las estrategias que pueden implementarse desde la docencia y las familias para promover una educación inclusiva y respetuosa de las particularidades de cada niño y niña.

La capacitación se desarrollará en modalidad virtual, con acceso libre y gratuito, mediante inscripción previa a través del enlace http://bit.ly/4ncJgmX.

El programa inició en julio de este año y a lo largo de sus encuentros brindó herramientas fundamentales para comprender los distintos procesos de neurodesarrollo, promoviendo una mirada empática, integral y respetuosa sobre la infancia fueguina.