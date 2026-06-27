OSEF implementará la entrega directa de medicamentos para tratamientos especiales

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) comenzará a entregar de manera directa los medicamentos destinados a tratamientos de discapacidad, salud mental e internación domiciliaria. La medida busca mejorar la continuidad de los tratamientos, reducir los tiempos de entrega y optimizar la gestión de los recursos.

La distribución se realizará a través de las farmacias propias de Ushuaia y Río Grande, una vez finalizado el proceso de incorporación, control y registro del nuevo stock farmacéutico. La implementación está prevista para la próxima semana y contempla que los afiliados no sufran interrupciones en el acceso a su medicación durante la transición.

Con este nuevo esquema, OSEF tendrá un mayor control sobre el abastecimiento y la trazabilidad de los medicamentos, además de facilitar una planificación más eficiente de las entregas y el seguimiento de los tratamientos con cobertura total.

En una primera etapa, también se prevé la entrega domiciliaria para aquellos afiliados cuya condición de salud requiera esta modalidad, priorizando los casos de mayor complejidad y vulnerabilidad.

Desde la obra social señalaron que, si algún medicamento específico aún no se encuentra disponible en las farmacias propias, la provisión continuará realizándose mediante las farmacias convenidas hasta completar la puesta en marcha del nuevo sistema.

La iniciativa forma parte de un proceso de reorganización interna orientado a fortalecer las prestaciones, mejorar la calidad del servicio y brindar una respuesta más ágil y eficiente a los afiliados.