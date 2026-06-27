Presentan curso universitario sobre abordaje de consumos problemáticos con alcance regional

Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso universitario “Abordaje en Consumo Problemático”, una propuesta académica orientada a fortalecer la formación en salud mental y brindar herramientas para la prevención, detección temprana y acompañamiento de personas que atraviesan situaciones vinculadas a consumos problemáticos.

La capacitación comenzará el próximo 8 de julio y se desarrollará bajo modalidad virtual, permitiendo la participación de interesados de toda la región. El trayecto formativo contará con ocho encuentros semanales, que se dictarán los miércoles de 18 a 21 horas.

La iniciativa es impulsada en conjunto por la Universidad Nacional de La Plata, la Asociación de Psiquiatría de América Latina, la Asociación de Psiquiatras de Argentina y el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina, entre otras instituciones vinculadas al ámbito académico y de la salud.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4oPBkug⁠�.

Los certificados contarán con el aval de la Universidad Nacional de La Plata, mientras que la propuesta académica posee resolución ministerial en trámite. La actividad busca promover la capacitación continua y fortalecer las herramientas de intervención frente a una problemática que atraviesa a toda la comunidad.